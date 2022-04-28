特首選舉候選人李家超已完成政綱，下屆政府的班子人選，亦有初步腹稿。據悉，多名紀律部隊退休高官，料加入政府「熱廚房」，兩名前懲教署署長胡英明和林國良，被視為熱門人選。

有熟悉國情人士指，如何強化管治效能，

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