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多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？

李家超有初步人選 兩前懲教署長大熱

名家專區 2022/04/28

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特首選舉候選人李家超已完成政綱，下屆政府的班子人選，亦有初步腹稿。據悉，多名紀律部隊退休高官，料加入政府「熱廚房」，兩名前懲教署署長胡英明和林國良，被視為熱門人選。

有熟悉國情人士指，如何強化管治效能，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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