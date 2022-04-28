多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 李家超有初步人選 兩前懲教署長大熱 名家專區 2022/04/28 分享： 分享： 特首選舉候選人李家超已完成政綱，下屆政府的班子人選，亦有初步腹稿。據悉，多名紀律部隊退休高官，料加入政府「熱廚房」，兩名前懲教署署長胡英明和林國良，被視為熱門人選。 有熟悉國情人士指，如何強化管治效能， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 政綱周五公布 明日大嶼「北都」擬續推 今日 政綱周五公布 明日大嶼「北都」擬續推 你可能感興趣 政綱周五公布 明日大嶼「北都」擬續推 今日 01:00 政綱周五公布 明日大嶼「北都」擬續推 最新專欄文章 有政戲 - 候任特首辦公室 下周率先出台 2022/04/27 候任特首辦公室 下周率先出台 有政戲 - 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 2022/04/26 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 有政戲 - 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 2022/04/25 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 有政戲 - 李家超問責班子 立會選委成人才庫 2022/04/22 李家超問責班子 立會選委成人才庫 有政戲 - 李家超組班 政圈流傳司局長人選 2022/04/21 李家超組班 政圈流傳司局長人選 傅流螢 選舉 李家超 特首選舉 紀律部隊 懲教署 大灣區 退休