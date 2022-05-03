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【5G機遇】券商選內地5G贏家（第二版）

研究報告 14:44 2022/05/03

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5G發展有國家推進多個產業，而據《央視》引述國家工信部副部長辛國斌表示，將全力以赴擴內需，擴投資，引導基礎電訊企業適度超前部署5G基站建設並擴大5G應用，並會加快實施製造業「十四五」規劃重大工程，支持重點領域實施節能降碳重大技術改造等。

摩根士丹利近日也發表報告，挑選出31隻可受惠中國推動基建投資主題最多的股票，當中包括中移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中電信 （00728） 。（詳細分析更新中）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於08：17】

高息藍籌股中國移動 （00941） 上月中公布的今年首季營運數據，除了收入可按年增14.6%至2,273億元（人民幣‧下同），以及佔比最大的通信服務收入（點擊圖片放大）按年增9.1%至1,938億元之外，過去受壓的ARPU（Average Revenue Per User，每月每戶平均收入），按年及按季計均見回升，顯示中移動5G客戶已累積一定規模，可盡握5G發展機遇。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

事實上，截至今年3月底止的5G套餐客戶數目，中移動已高達4.67億戶，遠遠拋離中國電信 （00728） 的約2.11億戶，以及聯通 （00762） 的約1.71億戶。此外，中移動的5G套餐客戶佔客戶數目的比例已增至48.3%，因此，客戶優惠對ARPU的壓力有望緩和之餘，更因公司可進行更多高增值服務而提升ARPU以至盈利。

中移動企業業務仍具增長潛力

野村早前報告指，中移動具備良好的5G網絡，以及對IDC（互聯網數據中心）和雲業務持續進行投資，料有利開拓企業業務的市場......

中移動估值分析，詳見：【下一頁

其他大藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【滙豐】【恒地系】【港鐵】【中銀】【中行

記者：蕭悅潾

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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