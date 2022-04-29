加息下 「茂波PLAN」風險增 名家專區 10:00 2022/04/29 分享： 分享： 政府放寬按揭保險，以「茂波PLAN」（1000萬元以下可造9成按揭、1200萬元可造8成按揭）助市民上車，但面對加息周期將至，借取高成數按揭，日後面對的供款上升壓力更大，入市前還須量力而為。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 比疫市低價更低 2022/04/11 比疫市低價更低 市面復常 小業主重訂底價 2022/04/19 市面復常 小業主重訂底價 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 你可能感興趣 比疫市低價更低 01:00 2022/04/11 比疫市低價更低 市面復常 小業主重訂底價 01:00 2022/04/19 市面復常 小業主重訂底價 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 01:00 2022/04/21 換樓鏈啟動 千萬以下3房受捧 最新專欄文章 專家樓論 - 127100戶 居住環境欠佳 今日 127100戶 居住環境欠佳 專家樓論 - 租金跌 轉不轉租的抉擇 2022/04/28 租金跌 轉不轉租的抉擇 專家樓論 - 逐一拆解「限呎地」流標之謎 2022/04/27 逐一拆解「限呎地」流標之謎 專家樓論 - 細過280呎單位 十個新盤有八個 2022/04/27 細過280呎單位 十個新盤有八個 專家樓論 - 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 二手市場 一手市場 香港物業 按揭保險 拆息 H按 加息