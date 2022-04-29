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加息下 「茂波PLAN」風險增

名家專區 10:00 2022/04/29

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政府放寬按揭保險，以「茂波PLAN」（1000萬元以下可造9成按揭、1200萬元可造8成按揭）助市民上車，但面對加息周期將至，借取高成數按揭，日後面對的供款上升壓力更大，入市前還須量力而為。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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