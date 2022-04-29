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【疫情與內需】瑞銀李智穎看好兩範消費

財金猛人追蹤 10:57 2022/04/29

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中央近日出招維穩，加碼消費政策。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在接受《投資理財周刊》專訪時表示，看好個別的必需消費品股。

國務院辦公廳日前印發《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》（以下簡稱《意見》）提出：消費是最終需求，是暢通國內大循環的關鍵環節和重要引擎，對經濟具有持久拉動力，事關保障和改善民生。當前，受新冠肺炎疫情等因素影響，消費特別是接觸型消費恢復較慢。綜合施策釋放消費潛力，促進消費持續恢復。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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