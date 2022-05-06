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【加價潮】俄烏累餸菜價升？加價潮難完！（第四版）

研究報告 16:21 2022/05/06

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衣食住行樣樣加價，菜價蛋價升升升，通脹背後，俄烏戰亂卻是箇中推手，什麼叫環環相扣，更可怕是價格傳導恐怕短期難完，本文將聚焦這骨牌效應下，哪些受惠受累行業，從中發掘機遇。

俄烏戰爭至今仍未平息，加上全球新冠疫情背景下，對糧食供需及其供應鏈產生變化及不同程度的影響。

 

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五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

建銀國際歸納農業價值供應鏈，以下可細分（見圖三）：

  • 上游：投入公司，包括化肥行業；
  • 中游：農民、養殖場參與者、交易商，以及食品公司交易商；
  • 下游：各類食品零售商及餐館等，他們受制於消費者對食品的需求。

根據聯合國糧農組織預計，全球食品價格將維持偏高水平，甚至會更高（見圖一及圖二），部分程度上受市場實質供應緊張所影響。

此外，隨食品類商品價格趨於上升，支持生產的農業公司將受益，因價格上漲會帶動產量增加，而產量增加意味著種子、化肥和農業機械上的支出會增加，從而利好綜合農業供應鏈的上游企業，包括化肥行業。

事實上，化肥在促進糧食和農業生產發展中，起到不可替代作用。化肥行業主要包括氮肥、磷肥、钾肥和複合化肥4個子行業，其相關股份包括中化化肥 （00297） 、中海石油化學 （03983） 、心連心化肥 （01866） 、湖北宜化（深：000422） 等。

由於俄烏衝突致全球資源趨緊，同時需求穩定，加上隨春耕用肥需求上漲，所以化肥企業產品價格提升空間擴大，並能順利傳遞都中、下游，從而增加其收益和利潤。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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