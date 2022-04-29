【行業分析】煤炭股 電力股 誰是新政策寵兒？（附券商目標價）

中國國務院於4月28日宣布調整煤炭進口關稅，煤炭企業亦即將在5月1日與電力企業履行早前簽定的長協煤協議，煤炭股板塊股價受消息影響出現波動。種種新政策雖然都與煤炭企業有關，但未必都是利好煤炭企業，相對之下，電力股更有可能從中取利。不過，火力發電依然會是中國短期內的主力發電方法，煤炭依然會有市場，投資者可留意中國神華 （01088） 。

專訪殿堂級大師卓百德 外圍風險升 美或陷衰退 逢高減持港股【下一頁】

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中國神華（601088）在4月28日發布了2022年第一季度報告，公司實現營業收入839億元（人民幣，下同），按年增長24.1%，按季下降18%；實現歸母淨利潤189.6 億元，按年增長63.3%，按季增長99.2%。公司煤炭板塊實現收678.5億元，按年增長20.5%，按季下降27%；實現毛利240.8億元，按年增長79.2%，按季下降21.2%。成績亮麗。

調控市場

煤炭股有好成績，與中國煤價曾高居不下有重大關係。而中國政府亦因此介入調控市場，在2021年12月底，國家發改委發布出《2022年煤炭中長期合同簽訂履約工作方案（徵求意見稿）》，向業界收集、統合媒價的意見。過往，煤、電雙方多簽訂「一口價」合同，多簽訂三年及以上長期合同，保持價格基本穩定。能夠達成一致意見的按雙方商定的意見執行；如雙方不能達成一致意見，按「基準價+浮動價」價格機制執行。

當時部分電廠認為700元/噸的基準價格太高，難以盈利，因此部分煤企和電企簽訂的長協煤協議，只簽訂了數量，未明確價格。不過，發改委經濟運行調節局明確，2022年1月、2月煤炭中長期合同價格暫按2021年12月價格，即每噸725元執行。較2017年起一直沿用的535元基準價格有較大漲幅。

2022年4月28日，中國煤炭運銷協會發布倡議書，提出進一步推進優質產能釋放和有序生產，認真落實煤炭中長期合同簽訂履約要求，以及確保煤炭價格在合理區間運行。

電力股和煤炭股

簽定了長期合約，最直接影響的便是電力股，尤其以火力發電為主的企業。中國決心實現「雙碳」目標，火力發電勢必要向新能源發電轉型，但轉型並非一朝一夕可以成事，電力企業必須保證在轉型期間依然可以繼續盈利，高昂的煤價壓縮了電力企業的盈利空間。

以華潤電力 （00836） 為例，公司2021全年營業收入898億港元，按年增長 29.1%，歸屬股東淨利潤15.9億港元，按年減少79%。2021年公司燃煤發電板塊收入按年增長21.6%至626億港元，但全年煤炭供需偏緊，價格公司平均標煤單價為1022 元/噸，均較去年同期增長60%左右，整體燃煤發電板塊虧損達52.34億港元。

過往的環境對於煤炭股是有利的，在新政策實行之下，新的煤炭中長期合同便鎖死了煤炭價上升空間，環境轉為對電力股有利。

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