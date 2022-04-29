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煤炭股有國策撐睇高一線（附券商目標價）

研究報告 08:18 2022/04/29

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香港煤炭股近日錄得升幅，成為大跌市裏的一股清流，煤炭股股價上升與長協煤基準價格落實，以及調整煤炭進口關稅有較大關係。投資者可留意中國神華 （01088）

專訪殿堂級大師卓百德 外圍風險升 美或陷衰退 逢高減持港股【下一頁

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中國神華（601088）在今日（4月28日）發布了2022年第一季度報告，公司實現營業收入839億元（人民幣，下同），按年增長24.1%，按季下降18%；實現歸母淨利潤189.6 億元，按年增長63.3%，按季增長99.2%。公司煤炭板塊實現收678.5億元，按年增長20.5%，按季下降27%；實現毛利240.8億元，按年增長79.2%，按季下降21.2%。成績亮麗。

同日，國務院關稅稅則委員會發布關於調整煤炭進口關稅的公告。決定自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率，降低進口成本。當前進口價差倒掛嚴重，即使按照零關稅水平計算，同質焦煤國外價格仍高出國內近400元人民幣╱噸，料對當前供應端衝擊影響較小，對遠期供應會產生一定程度的增長預期。消息一出，香港媒炭板塊皆錄得升幅。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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