波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 國際 22:01 2022/04/28 分享： 分享： 歐洲的能源危機有新發展，俄羅斯再有大動作，宣布向不肯付盧布買能源的保加利亞及波蘭開刀，周三起停止向兩國供應天然氣，標誌着俄歐間的能源戰進一步升級。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 你可能感興趣 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 16:05 2022/04/22 蘇聯納粹長年鬥爭 受害者豈止烏克蘭 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 19:41 2022/04/21 坐高油價順風車 Tesla業績仍勇猛 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 21:48 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 最新專欄文章 國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 今日 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 國金札記 - 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/27 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 國金札記 - 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/26 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 地緣政治 能源危機 經濟 默克爾 波蘭 保加利亞 烏克蘭 俄羅斯 俄羅斯盧布 普京