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信銀國際劉建民：加息利傳統金融股

名家專區 2022/04/29

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長期過度寬鬆的貨幣政策會導致美國經濟過熱以及通貨澎脹持續。美國正面臨四十年來最高通脹的時期，美國聯儲局加快收緊貨幣政策。三月份聯儲局加息四分之一厘，這是聯儲局在睽違三年多以來首次加息，亦意味着美國將從

...

撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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