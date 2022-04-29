信銀國際劉建民：加息利傳統金融股 名家專區 2022/04/29 分享： 分享： 長期過度寬鬆的貨幣政策會導致美國經濟過熱以及通貨澎脹持續。美國正面臨四十年來最高通脹的時期，美國聯儲局加快收緊貨幣政策。三月份聯儲局加息四分之一厘，這是聯儲局在睽違三年多以來首次加息，亦意味着美國將從 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 卓百德薦4大心水板塊 2022/04/28 卓百德薦4大心水板塊 安本：ESG投資處於起步階段 2022/04/27 安本：ESG投資處於起步階段 中金：人民幣可能繼續下行 2022/04/26 中金：人民幣可能繼續下行 光銀林樵基：政策發力 經濟減壓 2022/04/22 光銀林樵基：政策發力 經濟減壓 專訪 - 建銀國際趙文利：恒指窄幅橫行 2022/04/21 建銀國際趙文利：恒指窄幅橫行 經濟 美國 銀行 通脹 美國聯儲局 俄羅斯 債券 議息 石油 烏克蘭