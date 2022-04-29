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比亞迪收集 分拆成亮點

名家專區 2022/04/29

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國企指數連升三日，但4月下跌已成定局，反彈阻力會是7150點水平，但見比亞迪（01211）股價蠢蠢欲動，尤其分拆業務在即，以及多款新能源車今年登場，業績有望恢復高增長，三年盈利複合增長達68%。

比亞迪

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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