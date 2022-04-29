比亞迪收集 分拆成亮點 名家專區 2022/04/29 分享： 分享： 國企指數連升三日，但4月下跌已成定局，反彈阻力會是7150點水平，但見比亞迪（01211）股價蠢蠢欲動，尤其分拆業務在即，以及多款新能源車今年登場，業績有望恢復高增長，三年盈利複合增長達68%。 比亞迪 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【5月脫窮有路】當股市跌成定局之後 （第四版） 2022/04/28 【5月脫窮有路】當股市跌成定局之後 （第四版） 中字股實力談 - 華能積極轉型 次季有望轉盈 2022/04/28 華能積極轉型 次季有望轉盈 中字股實力談 - 【人仔與港股】人民幣10年貶4% 港股2萬點爭扎 （第四版） 2022/04/27 【人仔與港股】人民幣10年貶4% 港股2萬點爭扎 （第四版） 中字股實力談 - 內地鬆房策 中海外收集 2022/04/27 內地鬆房策 中海外收集 中字股實力談 - 【升夢10年】換屆推動周期 港股有望重踏升路（第四版） 2022/04/26 【升夢10年】換屆推動周期 港股有望重踏升路（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 新能源 恒生中國企業指數 比亞迪股份（01211） 人民幣 板塊