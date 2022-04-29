127100戶 居住環境欠佳 名家專區 2022/04/29 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超今日公布政綱，日前他到油麻地探訪兩個基層家庭，包括正輪候公屋的單親家庭，以及住在40呎板間房的獨居婆婆，李家超當前面對的居住問題到底有多大？ 只是推算居住環境欠佳戶，就有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 租金跌 轉不轉租的抉擇 2022/04/28 租金跌 轉不轉租的抉擇 專家樓論 - 逐一拆解「限呎地」流標之謎 2022/04/27 逐一拆解「限呎地」流標之謎 專家樓論 - 細過280呎單位 十個新盤有八個 2022/04/27 細過280呎單位 十個新盤有八個 專家樓論 - 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 專家樓論 - 增「即食」土地供應？ 2022/04/26 增「即食」土地供應？ 香港 選舉 人口 公屋 李家超 劏房 特首選舉 油麻地 運輸及房屋局 單親家庭