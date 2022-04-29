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127100戶 居住環境欠佳

名家專區 2022/04/29

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特首選舉唯一候選人李家超今日公布政綱，日前他到油麻地探訪兩個基層家庭，包括正輪候公屋的單親家庭，以及住在40呎板間房的獨居婆婆，李家超當前面對的居住問題到底有多大？

只是推算居住環境欠佳戶，就有

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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