127100戶 居住環境欠佳

特首選舉唯一候選人李家超今日公布政綱，日前他到油麻地探訪兩個基層家庭，包括正輪候公屋的單親家庭，以及住在40呎板間房的獨居婆婆，李家超當前面對的居住問題到底有多大？

只是推算居住環境欠佳戶，就有

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