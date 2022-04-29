波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限

歐洲的能源危機有新發展，俄羅斯再有大動作，宣布向不肯付盧布買能源的保加利亞及波蘭開刀，周三起停止向兩國供應天然氣，標誌着俄歐間的能源戰進一步升級。

新聞標題往往強調兩國極端依賴俄氣，如保加利亞90%天然

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