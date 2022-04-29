波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 名家專區 2022/04/29 分享： 分享： 歐洲的能源危機有新發展，俄羅斯再有大動作，宣布向不肯付盧布買能源的保加利亞及波蘭開刀，周三起停止向兩國供應天然氣，標誌着俄歐間的能源戰進一步升級。 新聞標題往往強調兩國極端依賴俄氣，如保加利亞90%天然 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/28 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 2022/04/28 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 國金札記 - 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/27 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 疫情 經濟 歐洲 通脹 俄羅斯 歐盟 德國 石油 烏克蘭 軍事