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李家超：當選首務通關 確診減現曙光

今政綱簡介會邀基層出席 凸顯重視

名家專區 2022/04/29

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特首選舉唯一候選人李家超，今早11時在會展舉行政綱簡介會。李家超昨日表明當選後的首要任務，是爭取與內地逐步恢復通關，而近日確診數字持續回落，兩地恢復通關初現曙光。

今天獲邀出席政綱簡介會的並非有投票權的

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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