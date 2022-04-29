特首選舉唯一候選人李家超，今早11時在會展舉行政綱簡介會。李家超昨日表明當選後的首要任務，是爭取與內地逐步恢復通關，而近日確診數字持續回落，兩地恢復通關初現曙光。

今天獲邀出席政綱簡介會的並非有投票權的

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