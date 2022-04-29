李家超：當選首務通關 確診減現曙光 今政綱簡介會邀基層出席 凸顯重視 名家專區 2022/04/29 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超，今早11時在會展舉行政綱簡介會。李家超昨日表明當選後的首要任務，是爭取與內地逐步恢復通關，而近日確診數字持續回落，兩地恢復通關初現曙光。 今天獲邀出席政綱簡介會的並非有投票權的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 2022/04/28 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 有政戲 - 候任特首辦公室 下周率先出台 2022/04/27 候任特首辦公室 下周率先出台 有政戲 - 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 2022/04/26 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 有政戲 - 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 2022/04/25 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 有政戲 - 李家超問責班子 立會選委成人才庫 2022/04/22 李家超問責班子 立會選委成人才庫 疫情 香港 服務 北京 農曆新年 公屋 中醫 廣東省 行政 李家超