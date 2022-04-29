發展商趕加息前賣樓 名家專區 14:00 2022/04/29 分享： 分享： 第5波疫情緩和後，政府放寬社交措施僅1星期，便有多個大型新盤搶閘推盤，發展商除了搶截客源外，另一個重要考量因素是，趕在銀行加息前盡吸購買力。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤4．21總攻日 2022/03/29 新盤4．21總攻日 新盤復常路線圖 2022/03/29 新盤復常路線圖 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 2022/04/09 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 你可能感興趣 新盤4．21總攻日 01:00 2022/03/29 新盤4．21總攻日 新盤復常路線圖 14:00 2022/03/29 新盤復常路線圖 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 12:32 2022/04/09 大型新盤出擊 樓市有望重拾升勢 最新專欄文章 專家樓論 - 加息下 「茂波PLAN」風險增 今日 加息下 「茂波PLAN」風險增 專家樓論 - 127100戶 居住環境欠佳 今日 127100戶 居住環境欠佳 專家樓論 - 租金跌 轉不轉租的抉擇 2022/04/28 租金跌 轉不轉租的抉擇 專家樓論 - 逐一拆解「限呎地」流標之謎 2022/04/27 逐一拆解「限呎地」流標之謎 專家樓論 - 細過280呎單位 十個新盤有八個 2022/04/27 細過280呎單位 十個新盤有八個 一手市場 樓價 加息 香港 議息 銀行