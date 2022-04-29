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發展商趕加息前賣樓

名家專區 14:00 2022/04/29

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第5波疫情緩和後，政府放寬社交措施僅1星期，便有多個大型新盤搶閘推盤，發展商除了搶截客源外，另一個重要考量因素是，趕在銀行加息前盡吸購買力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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