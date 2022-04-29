高息高盈利的「喉片股王」! 名家專區 02:30 2022/04/29 分享： 分享： 環球股市企圖從今年低位反彈，內地上證指數昨回升0.6%，逼近三千點大關，港股則升逾1.6%，恒指重上二萬零二百點，亞太區股市亦普遍回升。黃昏後，歐洲股市也反彈，泛歐指數收市升0.5%，德股和法股均升約 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 儲油賣油股息高達十二厘! 2022/04/27 儲油賣油股息高達十二厘! 投資坐標 - 超高息還是硬道理! 2022/04/26 超高息還是硬道理! 投資坐標 - 收十厘息的基建機械股 2022/04/22 收十厘息的基建機械股 投資坐標 - 超高息股手擁資源和技術! 2022/04/20 超高息股手擁資源和技術! 投資坐標 - 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 2022/04/15 逾十二厘股息的優質鋼鐵股 港股 A股 天德化工（00609） 康希諾生物－B（06185） 金嗓子（06896） 人民幣 股票