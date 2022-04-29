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高息高盈利的「喉片股王」!

名家專區 02:30 2022/04/29

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環球股市企圖從今年低位反彈，內地上證指數昨回升0.6%，逼近三千點大關，港股則升逾1.6%，恒指重上二萬零二百點，亞太區股市亦普遍回升。黃昏後，歐洲股市也反彈，泛歐指數收市升0.5%，德股和法股均升約

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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