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【衰退危機】美首季GDP倒退港股即飆升 衰退風險扭轉急加息預期?（第二版）

財金 19:18 2022/04/29

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美國昨公布首季GDP數據，意外按年下跌1.4%，遠遜市場預期的增長1.1%。經濟數據令投資界再聚焦美國衰退風險是否正在增加，港股今早尾市急抽升，恒指今日即急漲逾800點，投資者關注是否急加息預期降温。

港股今月結日在藍籌科網股急彈下回升，相信更大程度是由人民幣挾淡擴散至科網股淡友急冚倉。美滙指數企穩約103.5高位，利率期貨亦顯示美聯儲下周FOMC會議急加息半厘機會維持逾九成半。分析員普遍認為在美國勞力市場相對強勁下，次季GDP接連倒退風險較低，美聯儲亦不會因而改變急加息遏通脹基調。

先拆解美國首季GDP意外下跌，主要是受全球疫情反彈及俄烏戰事影響商品供應鏈，以至商品庫存下降；強美元下貿易赤字擴大，均削弱首季GDP表現。惟美國勞工市場復甦強勁，支持美國人消費暫未受高通脹影響，而美國消費市道又佔美國GDP逾三分二，次季再錄GDP倒退，出現經濟技術衰退的風險暫不高。

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美國3月貿易逆差創新高，入口大增11.5%的同時，出口只增約7.2%，為商品貿易逆差急升近18%至1,200多億美元創新高；受全球供應鏈影響，商品庫存下降亦拖低美國首季GDP。

有分析員甚至反向分析，認為首季入口大增及庫存下降，反映美國人消費需求強勁，首季消費開支按年増逾1.8%。盡管高通脹理論上削弱美國可動用開支，尤其汽油價急升令低收入人士生活百上加斤。惟美國就業市場強勁，非農職位持續增長、失業率降至3.6%近疫情爆發前低位，最重要的是工人時薪按年大增近6%，很大程度上抵銷通脹影響。

美國大幅加息前按揭利率偷步上升，30年定息按揭息已升逾5%，令樓市成交冷卻。租金料隨樓價同步回落，短暫紓緩租屋開支上升對通脹影響。惟中長綫令美國業主以低息加按再融資此路不通，加上樓價若如預期反覆偏軟，財富效應勢將大打折扣。美國經濟陷入滯脹，企業盈利見頂亦風險亦會反覆上升。

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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