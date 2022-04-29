【板塊攻略】新能源車崛起  車股乘勢加速（附推薦股名單）

近日內地疫情升溫，令拖累消費市道，以至部分生產綫受阻，市場關注對汽車產業的影響。平安證券則認為，汽車產銷短期內受到疫情等不確定因素的影響較大。又預期4月份新能源汽車增速或將承壓。

3月份以來，內地各地疫情升溫，受疫情影響汽車供應鏈和生產受到較大衝擊。據中汽協資料，3月汽車行業銷量為223.4萬輛按年下降11.7%。受疫情防控和供應鏈的影響，多家車企目前處於停產狀態。預計將對4月份汽車產銷產生較大影響。

新能源車方面，3月新能源汽車景氣度延續，新能源汽車銷量48.4萬輛，按年增長11倍。多家重點新能源車企維持高速增長，受到疫情爆發和新能源車漲價透支需求的影響，預計4月份新能源汽車增速或將承壓。

另方面，內地電動車龍頭比亞迪 （01211） ，於3月起停止生產傳統燃油汽車，將資源集中在新源能車，反映新源能車市場的前景獲業內看好。

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