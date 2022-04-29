  • 32°C
香港時間 : 2022429日 (週五) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【板塊攻略】新能源車崛起  車股乘勢加速（附推薦股名單）

研究報告 16:23 2022/04/29

分享：

分享：

近日內地疫情升溫，令拖累消費市道，以至部分生產綫受阻，市場關注對汽車產業的影響。平安證券則認為，汽車產銷短期內受到疫情等不確定因素的影響較大。又預期4月份新能源汽車增速或將承壓。

3月份以來，內地各地疫情升溫，受疫情影響汽車供應鏈和生產受到較大衝擊。據中汽協資料，3月汽車行業銷量為223.4萬輛按年下降11.7%。受疫情防控和供應鏈的影響，多家車企目前處於停產狀態。預計將對4月份汽車產銷產生較大影響。

新能源車方面，3月新能源汽車景氣度延續，新能源汽車銷量48.4萬輛，按年增長11倍。多家重點新能源車企維持高速增長，受到疫情爆發和新能源車漲價透支需求的影響，預計4月份新能源汽車增速或將承壓。

另方面，內地電動車龍頭比亞迪 （01211） ，於3月起停止生產傳統燃油汽車，將資源集中在新源能車，反映新源能車市場的前景獲業內看好。

    點擊圖片放大
    +2

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資
今日
【逆市出擊】周期 價值 回購 瑞銀薦三大範疇投資
【物管透視】物管股高增長持續有勢
2022/04/21
【物管透視】物管股高增長持續有勢
【見底指標】股市底 經濟底 都要仰望的消費數據
2022/04/21
【見底指標】股市底 經濟底 都要仰望的消費數據
【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向
2022/04/19
【幣策解構】降準後還有LPR 中金評港股後向
【息差倒掛】過去4次中美息差倒掛 影響如何？（第二版）
2022/04/15
【息差倒掛】過去4次中美息差倒掛 影響如何？（第二版）
中國 板塊 大行報告 中國市場 電動車 汽車 新能源

下一篇文章

【新能源車展望】富瑞教分析 睇銷售 更要睇訂單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版