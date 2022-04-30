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經濟驚現收縮 衰退危機逼近？

名家專區 2022/04/30

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美國周四晚公布首季GDP數據，意外按年收縮1.4%（圖一），遠遜於市場平均預期的增長1.1%，令投資界再聚焦經濟數據，是否反映美國衰退風險是否正在增加？港股昨天突炒中央支持平台經濟發展的消息而抽升，恒

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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