經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 名家專區 2022/04/30 分享： 分享： 美國周四晚公布首季GDP數據，意外按年收縮1.4%（圖一），遠遜於市場平均預期的增長1.1%，令投資界再聚焦經濟數據，是否反映美國衰退風險是否正在增加？港股昨天突炒中央支持平台經濟發展的消息而抽升，恒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 日央行誓放水 渡邊太太出擊 2022/04/29 日央行誓放水 渡邊太太出擊 透視中港美 - 美債息企硬 高息股失寵？ 2022/04/28 美債息企硬 高息股失寵？ 透視中港美 - 綠債政府派錢 勿以利小不為 2022/04/27 綠債政府派錢 勿以利小不為 透視中港美 - 走資唱入雲 港股再探底 2022/04/26 走資唱入雲 港股再探底 透視中港美 - 美股真實時刻 港滙漸迫弱方 2022/04/25 美股真實時刻 港滙漸迫弱方 美國 GDP 恒生指數 騰訊控股（00700） 中國海洋石油（00883） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 美滙指數