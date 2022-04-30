政綱緊迫 兩大消失的內容

特首選舉唯一候選人李家超，在強大的競選團隊協助下，時間緊迫仍能交出一份不錯的政綱；但政經界關心的除了9千字的政綱，更是當中應該有、卻又消失了的內容。

知情人士透露，李家超競選辦撰寫政綱時，前後修改約20

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