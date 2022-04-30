政綱緊迫 兩大消失的內容 名家專區 2022/04/30 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超，在強大的競選團隊協助下，時間緊迫仍能交出一份不錯的政綱；但政經界關心的除了9千字的政綱，更是當中應該有、卻又消失了的內容。 知情人士透露，李家超競選辦撰寫政綱時，前後修改約20 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 2022/04/29 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 有政戲 - 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 2022/04/28 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 有政戲 - 候任特首辦公室 下周率先出台 2022/04/27 候任特首辦公室 下周率先出台 有政戲 - 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 2022/04/26 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 有政戲 - 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 2022/04/25 李家超本周公布政綱 4大重點曝光 政治 特首選舉 李家超 林鄭月娥 北京 逃犯條例 施政報告 財政司 政務司 譚耀宗