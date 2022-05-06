【配置策略】基金名家李浩德：油價料易升難跌

港股上周五受中央政策局4月例會釋放的寬鬆政策訊號刺激，單日升813點，重上21000點水平，不過，港股後市仍須留意美國的加息步伐，及內地疫情仍未完全受控等因素。

曾任惠理基金經理、現職鵬格斯資產管理首席投資總監，並管理C基金中國股票基金的李浩德在接受《投資理財周刊》專訪時表示，港股及A股近日的操作比較困難，始終中國經濟增長最近受疫情影響而放緩，導致零售和房地產銷售表現都比較差。

李浩德續指，由於俄烏戰事延續的時間比想像中長，短期來說一定會對市場氣氛有所影響，「戰事剛開始時，會擔心拖累環球股票市場表現，現在來看，對股市影響並非想像中高，主要的直接影響是在商品市場方面，油價、天然氣價格、黃金等商品價格大升。」

油價和金價近日表現可點擊下圖查看。

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中長期來看，更影響全球化格局，相信在這一系列事件後，美元本位的制度相信長遠來說會有所變化。

板塊配置方面，李浩德較看好估值低、盈利增長明朗度高的價值股板塊，以及石油和黃金，認為這些板塊在波動市的表現將較出色。

關於李浩德對能源股及其他行業的短評，可點擊下圖查看。

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