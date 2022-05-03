【中國智造】中國搞基建谷經濟 富瑞薦一「新基建」股

中央財經委員會第十一次會議4月26日召開，研究全面加強基礎設施建設問題，提出「要加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設，布局建設新一代超算、雲計算、人工智能平台、寬帶基礎網絡等設施，推進重大科技基礎設施布局建設」。5G網絡、工業互聯網等「新基建」也在中央刺激之列，而作為供應商的中興通訊 （00763） 將迎更多機遇，值得留意。

富瑞指出，「東數西算」推動算力樞紐節點的建設，將轉化為對傳輸設備、伺服器及路由器等需求，令到電訊設備供應商如中興通訊成為中國推動工業數字化的受惠者。富瑞又預期今年電訊商5G招標將提前，或將在6月份進行。近年每次的電信商招標，由開始至公布結果均對中興構成一定利好，因為公司的中標份額正在穩步提升。

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