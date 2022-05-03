英鎊1.27美元阻力重

當英國息率攀升至0.75厘，其經濟已無以為繼，這可從其3月零售銷售按月急降1.4%情況反映。由於4月1日英國大幅加了54%煤氣費，可想象英國4月零售數字只會更差。無奈，面對7%通脹率，料本周四英倫銀行

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