日圓下跌目標135 名家專區 2022/05/03 分享： 分享： 日央行行長黑田東彥於上周議息會議表明，要藉這一機會澄清其要維持寬鬆貨幣政策的意向。正當聯儲局準備加大加息步伐，而日圓又靠近130兌1美元的低位，黑田東彥仍講出上述言論，實在有理由相信日央行是有意要日圓 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙若破104 料向108進發 今日 美滙若破104 料向108進發 歐元1.07美元阻力非輕 今日 歐元1.07美元阻力非輕 英鎊1.27美元阻力重 今日 英鎊1.27美元阻力重 澳元技術支持70美仙 今日 澳元技術支持70美仙 紐元64美仙支持力強 今日 紐元64美仙支持力強 你可能感興趣 美滙若破104 料向108進發 今日 01:00 美滙若破104 料向108進發 歐元1.07美元阻力非輕 今日 01:00 歐元1.07美元阻力非輕 英鎊1.27美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.27美元阻力重 最新專欄文章 美滙若破104 料向108進發 今日 美滙若破104 料向108進發 加元徘徊125至129 今日 加元徘徊125至129 紐元64美仙支持力強 今日 紐元64美仙支持力強 澳元技術支持70美仙 今日 澳元技術支持70美仙 英鎊1.27美元阻力重 今日 英鎊1.27美元阻力重 美國聯儲局 英倫銀行 日本央行 加息 美滙指數 美滙 通脹 GDP 加拿大央行 外滙貨幣