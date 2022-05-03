日央行行長黑田東彥於上周議息會議表明，要藉這一機會澄清其要維持寬鬆貨幣政策的意向。正當聯儲局準備加大加息步伐，而日圓又靠近130兌1美元的低位，黑田東彥仍講出上述言論，實在有理由相信日央行是有意要日圓

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