澳元技術支持70美仙 名家專區 2022/05/03 分享： 分享： 澳洲首季年通脹率高企5.1%，進一步遠離澳央行定下的2%至3%通脹目標。按利率期貨市場價格反映，現市場估計澳央行到6月有機會率先把息率推上半厘水平，到7月推上1厘，到8月推上1.5厘水平。至於市場所想 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙若破104 料向108進發 今日 美滙若破104 料向108進發 歐元1.07美元阻力非輕 今日 歐元1.07美元阻力非輕 英鎊1.27美元阻力重 今日 英鎊1.27美元阻力重 日圓下跌目標135 今日 日圓下跌目標135 紐元64美仙支持力強 今日 紐元64美仙支持力強 你可能感興趣 美滙若破104 料向108進發 今日 01:00 美滙若破104 料向108進發 歐元1.07美元阻力非輕 今日 01:00 歐元1.07美元阻力非輕 英鎊1.27美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.27美元阻力重 最新專欄文章 美滙若破104 料向108進發 今日 美滙若破104 料向108進發 加元徘徊125至129 今日 加元徘徊125至129 紐元64美仙支持力強 今日 紐元64美仙支持力強 日圓下跌目標135 今日 日圓下跌目標135 英鎊1.27美元阻力重 今日 英鎊1.27美元阻力重 美國聯儲局 英倫銀行 日本央行 加息 美滙指數 美滙 通脹 GDP 加拿大央行 外滙貨幣