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澳元技術支持70美仙

名家專區 2022/05/03

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澳洲首季年通脹率高企5.1%，進一步遠離澳央行定下的2%至3%通脹目標。按利率期貨市場價格反映，現市場估計澳央行到6月有機會率先把息率推上半厘水平，到7月推上1厘，到8月推上1.5厘水平。至於市場所想

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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