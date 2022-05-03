紐元64美仙支持力強

烏克蘭局勢不穩，已使英國出現食用油短缺。據了解，今年美國的玉米播種不及過去每年平均一半，市場開始擔心今年美國玉米同時失收。從聯合國糧食組織數字顯示，全球糧價於3月已創歷史高位，料未來再創新高機會大。糧

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