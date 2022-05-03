紐元64美仙支持力強 名家專區 2022/05/03 分享： 分享： 烏克蘭局勢不穩，已使英國出現食用油短缺。據了解，今年美國的玉米播種不及過去每年平均一半，市場開始擔心今年美國玉米同時失收。從聯合國糧食組織數字顯示，全球糧價於3月已創歷史高位，料未來再創新高機會大。糧 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美滙若破104 料向108進發 今日 美滙若破104 料向108進發 歐元1.07美元阻力非輕 今日 歐元1.07美元阻力非輕 英鎊1.27美元阻力重 今日 英鎊1.27美元阻力重 日圓下跌目標135 今日 日圓下跌目標135 澳元技術支持70美仙 今日 澳元技術支持70美仙 你可能感興趣 美滙若破104 料向108進發 今日 01:00 美滙若破104 料向108進發 歐元1.07美元阻力非輕 今日 01:00 歐元1.07美元阻力非輕 英鎊1.27美元阻力重 今日 01:00 英鎊1.27美元阻力重 最新專欄文章 美滙若破104 料向108進發 今日 美滙若破104 料向108進發 加元徘徊125至129 今日 加元徘徊125至129 澳元技術支持70美仙 今日 澳元技術支持70美仙 日圓下跌目標135 今日 日圓下跌目標135 英鎊1.27美元阻力重 今日 英鎊1.27美元阻力重 美國聯儲局 英倫銀行 日本央行 加息 美滙指數 美滙 通脹 GDP 加拿大央行 外滙貨幣