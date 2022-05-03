加元徘徊125至129

加央行行長上周高調指，面對6.7%的31年高通脹率，該行可能在6月1日議息會議上再加息半厘。按利率期貨價格變化顯示，現在市場不單對加央行6月加息半厘無懸念，甚至估加央行在7月及9月，將有機會再繼續每次

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