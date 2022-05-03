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美滙若破104 料向108進發

名家專區 2022/05/03

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歐元受制俄烏局勢，而日圓受制本身的寬鬆貨幣政策。當歐元、日圓滙價難升，美滙或有機逐步向108指數點進發。

按《路透社》數字，上周美滙指數高見103.93點，成為過去近20年來最高水平。俄羅斯宣布斷波蘭及

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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