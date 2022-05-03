港股上周五由重磅藍籌科技股ATMXJ領漲，帶動恒指急彈逾800點，一舉重越21000關收市。全周計港股升逾2%，恒生科指更報復式反彈近12%，穩踞全球表現最佳主要股指之冠（表一）。

藍籌科技股上周五全綫

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