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科技藍籌 挾淡之後

名家專區 2022/05/03

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港股上周五由重磅藍籌科技股ATMXJ領漲，帶動恒指急彈逾800點，一舉重越21000關收市。全周計港股升逾2%，恒生科指更報復式反彈近12%，穩踞全球表現最佳主要股指之冠（表一）。

藍籌科技股上周五全綫

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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