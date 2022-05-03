科技藍籌 挾淡之後 名家專區 2022/05/03 分享： 分享： 港股上周五由重磅藍籌科技股ATMXJ領漲，帶動恒指急彈逾800點，一舉重越21000關收市。全周計港股升逾2%，恒生科指更報復式反彈近12%，穩踞全球表現最佳主要股指之冠（表一）。 藍籌科技股上周五全綫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 2022/04/30 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 透視中港美 - 日央行誓放水 渡邊太太出擊 2022/04/29 日央行誓放水 渡邊太太出擊 透視中港美 - 美債息企硬 高息股失寵？ 2022/04/28 美債息企硬 高息股失寵？ 透視中港美 - 綠債政府派錢 勿以利小不為 2022/04/27 綠債政府派錢 勿以利小不為 透視中港美 - 走資唱入雲 港股再探底 2022/04/26 走資唱入雲 港股再探底 日圓 美滙指數 藍籌股 新經濟股 中國概念股 習近平 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939） 中國移動（00941） 美團－W（03690）