【內銀季績檢閱】內銀首季盈利增長回落 郵儲行一騎跑出

五大國有內銀股與郵儲行 （01658） 上周五收市後，同日公布首季業績。五大內銀首季盈利年增近6%至7%，較去年全年盈利全數按年大增逾一成，增長動力明顯放緩。

重磅內銀中只有郵儲行首季維持逾17%，大致維持去年全年約19%盈利增長，完勝重磅國有內銀的同時，盈利亦超前早前已公布首季業績的招行 （03968） 。郵儲行首季盈利維持高增長，不單由於淨息差繼續高於5大國有行，更重要是手續費及佣金收入按年激增近4成，成為盈利增長大幅壓倒其他內銀的關鍵。

季績公布後各大內銀股普遍隨大市回落，郵儲局股價低開高走，暫高見6.12元，逆市升2%。五大國有內銀中，建行 （00939） 及交行 （03328） 表現較強，一度逆市靠穩；工行 （01398） 最弱，早段一度跌近2%，與其季績盈利年增5.7%最低的表現脗合。

郵儲行首季純利接近250億元（人民幣，下同），年增17.3%，遠高於五大國有銀的5.4%至7.4%，更超越招行首季錄得的12.5%盈利增長。招行去年全年盈利激増23%，是唯一盈利跑贏郵儲行的大型商業銀行。

郵儲行首季盈利勁升，手續費及佣金收入大增近40%，至約91億元，成為盈利增長主要引擎......

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