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【利好消息湧現】「殿堂級大師」卓百德評科網股機遇

財金猛人追蹤 07:10 2022/05/03

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中資科網股近日出現3大利好消息，股價上周五飛升。享有「殿堂級大師」美譽的卓百德（Peter Churchouse）接受專訪《投資理財周刊》時評論中資科網股的投資機遇。

Portwood Capital董事總經理卓百德是摩根士丹利前香港區董事總經理，研究股市和樓市約40年，他曾成功預測1998年金融風暴，過去多次受訪均能準確預測樓市及股市走勢。

    點擊圖片放大

新書預告：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入　），第二季我們將推出《10大熱門股》深度解構經營環境、營收趨勢，從最新的市場環境，技術走勢，比估值，計值博，想知騰訊、阿里、美團、滙豐、領展、中移動的追揸沽，以至拐點捕捉，請密切留意最新推廣。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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