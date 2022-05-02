匈牙利左右蓬源 齊心抗俄成空談 國際 22:44 2022/05/02 分享： 分享： 歐盟對俄羅斯的能源制裁，牽動能源價格，在通脹高企的當下，倍受關注。談到能源禁運措施推行的阻力，外界關注點往往落在德國身上，可是在禁運石油方面，德國已退讓，稱進口石油中，俄羅斯佔比已大減，料夏季擺脫俄油，主要阻力落在匈牙利上。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 2022/04/29 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 2022/04/25 憂斷氣籲減洗澡 德部長「怪論」 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 你可能感興趣 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 21:24 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 21:48 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 16:05 2022/04/29 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 最新專欄文章 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 2022/04/29 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 2022/04/28 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 國金札記 - 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/27 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 地緣政治 戰爭 石油 經濟 軍事 烏克蘭 匈牙利 俄羅斯 德國 普京