匈牙利左右蓬源 齊心抗俄成空談

歐盟對俄羅斯的能源制裁，牽動能源價格，在通脹高企的當下，倍受關注。談到能源禁運措施推行的阻力，外界關注點往往落在德國身上，可是在禁運石油方面，德國已退讓，稱進口石油中，俄羅斯佔比已大減，料夏季擺脫俄油，主要阻力落在匈牙利上。

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