給新特首的3個績效指標

唐榮認為解決房屋問題，就是持之以恒地多做地、多建屋這兩道板斧，特首候選人李家超昨日在發表政綱時提到，房屋問題已經蹉跎了20多年，他認為目前社會上有關房屋供應方案已經很多，故本屆政府必須坐言起行，所以他

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