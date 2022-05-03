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給新特首的3個績效指標

名家專區 2022/05/03

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唐榮認為解決房屋問題，就是持之以恒地多做地、多建屋這兩道板斧，特首候選人李家超昨日在發表政綱時提到，房屋問題已經蹉跎了20多年，他認為目前社會上有關房屋供應方案已經很多，故本屆政府必須坐言起行，所以他

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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