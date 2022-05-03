給新特首的3個績效指標 名家專區 2022/05/03 分享： 分享： 唐榮認為解決房屋問題，就是持之以恒地多做地、多建屋這兩道板斧，特首候選人李家超昨日在發表政綱時提到，房屋問題已經蹉跎了20多年，他認為目前社會上有關房屋供應方案已經很多，故本屆政府必須坐言起行，所以他 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 加息下 「茂波PLAN」風險增 2022/04/29 加息下 「茂波PLAN」風險增 專家樓論 - 發展商趕加息前賣樓 2022/04/29 發展商趕加息前賣樓 專家樓論 - 127100戶 居住環境欠佳 2022/04/29 127100戶 居住環境欠佳 專家樓論 - 租金跌 轉不轉租的抉擇 2022/04/28 租金跌 轉不轉租的抉擇 專家樓論 - 逐一拆解「限呎地」流標之謎 2022/04/27 逐一拆解「限呎地」流標之謎 交通 工程 元朗 運輸 土地供應 居屋 房委會 明日大嶼 北部都會區 白居二