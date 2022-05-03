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匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？

名家專區 2022/05/03

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歐盟對俄羅斯的能源制裁，牽動能源價格，在通脹高企的當下，倍受關注。談到能源禁運措施推行的阻力，外界關注點往往落在德國身上，可是在禁運石油方面，德國已退讓，稱進口石油中，俄羅斯佔比已大減；料夏季擺脫俄油

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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