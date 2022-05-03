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京重財金班子 陳茂波續任財司？

建制消息：陳駕輕就熟 穩陣信得過

名家專區 2022/05/03

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特首選舉唯一候選人李家超周日（5月8日）肯定會高票當選，但新一屆政府無論外部或內部都挑戰多多。有熟悉中方消息指，北京重視香港的國際金融中心地位，也高度關注金融安全潛在的風險問題，因此極重視未來的財金班

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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