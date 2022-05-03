京重財金班子 陳茂波續任財司？ 建制消息：陳駕輕就熟 穩陣信得過 名家專區 2022/05/03 分享： 分享： 特首選舉唯一候選人李家超周日（5月8日）肯定會高票當選，但新一屆政府無論外部或內部都挑戰多多。有熟悉中方消息指，北京重視香港的國際金融中心地位，也高度關注金融安全潛在的風險問題，因此極重視未來的財金班 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 政綱緊迫 兩大消失的內容 2022/04/30 政綱緊迫 兩大消失的內容 有政戲 - 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 2022/04/29 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 有政戲 - 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 2022/04/28 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 有政戲 - 候任特首辦公室 下周率先出台 2022/04/27 候任特首辦公室 下周率先出台 有政戲 - 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 2022/04/26 李擬設副司長 利鄧炳強升司長？ 李家超 特首選舉 選舉 香港 財政司 陳茂波 外滙儲備 政務司 鄧炳強 曾國衞