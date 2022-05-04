【巴郡股東會】巴菲特如何做到長期正收益？

如何做到長期正收益？巴菲特以前談過。4月30日（周六）的巴郡（BRK.US）2022年股東大會， 今年滿92歲的巴菲特繼續補充回答。

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談股市

巴菲特：從不憑猜測買股票，無法完美擇時。我們擅長的是，搞清楚何時得到對自己足夠的資金。

巴菲特說，他從來都沒有搞清楚怎麼確定市場的時機。他堅稱，他永遠不會揣測市場的時機，「我們對股市會怎樣變化沒有哪怕一點點想法。」

「我們對股市下周開市後會有什麼表現沒有哪怕一丁點想法。我們永遠不會根據股市來買（股票）。我們從來沒有瞭解深入的經濟觀點。我們沒法毫無差錯地選中市場的時機。」

巴菲特堅持價值投資的策略，建議大家，不要把時間用來回答今年怎樣跑贏標普500這種問題。

「我們不擅長擇時。我們擅長的是，搞清楚何時得到對自己來說足夠的資金。我們不知道何時要買什麼，但我們一直希望，（市場）會有一段時間下行，這樣我們可能買到更多……我的意思是，這是你可能（小學）四年級學到的東西。」

被問及如何看待GAAP會計準則時，巴菲特表示，GAAP並不代表企業實際的價值，而且很難制定適用於每家公司的會計準則。GAAP作為一個慣例更像是為了保護審計師，否則他們就會被起訴。



股東大會之前，巴郡公佈了今年一季度業績報告。報告顯示，今年一季度，公司營收70.4億美元，低於此前市場預期的70.2億美元，按年僅增長0.3%；實現淨利潤54.6億美元，較上年同期下滑53%。

經營淨利潤實現略微增長，但投資及衍生品淨利潤則為-15.8億美元，相比去年同期的46.93億美元的淨利潤，下滑嚴重。

一季度淨利潤利潤下滑嚴重主要與投資股票價格下跌有關，有股東詢問巴菲特對於浮虧的看法，巴菲特表示當前的浮虧金額仍然是適當的。

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談通脹

巴菲特：通脹欺騙了幾乎所有人，不止股市投資者。沒人知道十年二十年後通脹會怎樣，抵禦通脹的上策是投資自己的技能。

「對抗通脹的工具是你自己。沒人知道10年20年之後通脹怎麼樣。但是每個人都在討論。」

「你能做得最好的事情就是在某件事上做的特別好。不管有沒有經濟利益，人們會給你一些他們生產的東西來換取你能提供的東西／技能，最好的一項投資就是投資自己。做自己擅長做的事情、成為對社會有用的人，就不用擔心錢因高通脹而貶值了。」

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