【科網藍籌反彈】中概股美退市危機縱難解 空軍急撤科網股挾升或未完

重磅藍籌科技股上周五長周末前全綫急彈，帶動恒指急彈逾800點後，龍頭科技股ATMXJ今早表現參差。阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 兩大中概科網股，早段一度急回近一成，反映投資者仍不信服中概股美退市危機可解。

上周五刺激藍籌科網股全綫向好，兩大好消息分別為中央明顯發放支持平台經濟發展的正面訊號，過去一段時間困擾科網股的加強監管陰霾有望消散；其次是外傳報導指中美正就美上市審計監管機構現場巡查中概股審計過程進行磋商，力爭大部份中概股毋須由美退市。中概股美退市前景未明，但內地監管暖風繼續吹可以預期，科網股挾升或未完。

阿里及京東早段分別大跌最多約9%，阿里低見92.5元後反彈，股價一度倒升，高見102.4元；京東低見242元後，一度反彈至258.8元，跌幅收窄至不足3%。騰訊 （00700） 及美團 （03690） 早段偏軟，其後股價分別倒升逾1%及3%。

兩大利好消息推升下，阿里、京東及美團上周五同飆升一成半，騰訊亦急彈約11%，小米 （01810） 升逾7%。投資界人士相信，五一假期長周末前，利好消息挾升重磅科技股，相信較大程度與淡友為免承擔長周末額外風險，被迫先冚倉撤退有關。

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