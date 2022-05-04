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疫情保供「立功」 平台經濟迎拐點？

中國 08:00 2022/05/04

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內地五一小長假前夕中央政治局開了穩定軍心的會議，發出救市最強音，上海疫情也應聲回落，新增病例一日低過一日。疫情趨緩、救市開啟，在疫情之中保供立功的各互聯網平台經濟，也迎來了監管拐點。

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