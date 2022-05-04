疫情保供「立功」 平台經濟迎拐點？ 中國 08:00 2022/05/04 分享： 分享： 內地五一小長假前夕中央政治局開了穩定軍心的會議，發出救市最強音，上海疫情也應聲回落，新增病例一日低過一日。疫情趨緩、救市開啟，在疫情之中保供立功的各互聯網平台經濟，也迎來了監管拐點。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展 2022/04/08 李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展 政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版） 2022/04/29 政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版） 8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？ 2022/04/29 8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？ 你可能感興趣 李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展 20:13 2022/04/08 李克強：政策要適時加力 研新預案 推動平台經濟健康持續發展 政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版） 12:41 2022/04/29 政治局會議：堅持動態清零 努力實現全年經濟目標（更新版） 8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？ 16:05 2022/04/29 8大要點 政治局會議釋穩經濟信號 政策支持力度或超預期？ 宏觀分析 網購平台 中國市場 經濟數據表現 盒馬 疫情 京東集團—SW（09618） 經濟 中共中央政治局 中華人民共和國工業和信息化部