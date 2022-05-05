【內房股追蹤】一文盡覽名家及券商點睇內房股（最新：銀保監會：落實好差別化住房信貸政策）

4月29日的中共中央政治局會議，再向內房行業吹暖風。除重申「房住不炒」、有效管控重點風險，守住不發生系統性風險底線，會議亦強調「支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。」市場普通預期針對樓市的政策鬆綁會陸續有來，舒緩開發商的資金壓力。

隨着政策風險緩減，內房板塊有望迎來反彈。本欄會在本月內不斷更新，令讀者可一文盡覽在多間券商觀點下，內房板塊前景預期，以及有一定值博率的內房股。欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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