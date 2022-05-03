【內房鬆綁】內房股價飆 政治局釋出利好信號鬆地產約束

國家統計局最近公布房地產1-3月數據表現呈雙位跌幅，該行業是今年以來拖累中國預期實現全年GDP 5.5%增長的目標。鑒於此中央政治局到於4月29日召開會議中表述兩個重點，支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

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據國家統計局數據顯示，1-3月房企土地購置面積為1,339萬平方米，降幅達41.8%；商品房銷售額2.97萬億元，倒退22.7%，其中住宅銷售額下降25.6%。

釋出利好內房行業消息後，內房股近日股價出現調整，表現造好。其中新城發展 （01030） 及融信中國 （03301） 升近7%，至於藍籌中海外 （00688） 和萬科 （02202） 表現亦不俗升近4%。

中共中央政治局4月29日召開會議表述兩個重點，第一、「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」。意味着各個城市陸續出台的地產需求端放鬆政策，得到中央的認可和支持，各個城市或可根據自身情況實施更大程度的鬆綁。

第二、「優化商品房預售資金監管」。無疑是本次政治局會議對房地產市場和房企鼓舞最大的表述。

華安證券報告表示，在中長期目標的制約下，額外的總量政策的出台會更加審慎，尤其是「房住不炒」和「隱債管控」更是難以逾越的紅綫。

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