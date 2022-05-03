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【中國經濟】瑞銀汪濤點評政治局會議一覽

財金猛人追蹤 18:09 2022/05/03

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中共中央政治局於4月29日召開會議表明政策支持和放鬆進一步加碼，要求支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，尤其是對基建和房地產，這符合我們目前的增長預測假設。

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五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

過去幾個月房地產政策逐步放鬆，本次政治局會議定調應會推動政策進一步寬松。得益於此，她預計

房地產銷售和新開工面積絕對水平接近見底，二季度末開始或將有所好轉。

至於中國經濟增長，汪濤認為政府並不會「不惜一切代價」實現全年5.5%經濟增長目標。她解釋，政府短期內應不會出台全國性的大規模消費刺激，也不明顯放鬆防疫政策，故防控疫情仍然是當前的首要任務。該行維持全年GDP增長4.2%的預測不變，不過政治局會議所傳遞的信號，以及未來進一步的政策支持減少了，今年增長面臨的下行風險。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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