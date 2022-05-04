【加息預期】普徠仕經濟學家評 美聯儲更鷹取向

美國聯儲局將在本港時間周四凌晨公布議息會議結果，由於聯儲局主席鮑威爾早前已預告5月極大機會加息0.5厘，故市場焦點料落於今年餘下時間的貨幣政策方向。

普徠仕美國經濟學家Blerina Uruci發表評論指，聯儲局5月的會議將宣布將聯邦基金利率將提高50個基點至0.50%-0.75%水平，以及提供指引，以反映未來至少仍有一次加息50個基點的舉措，以及聯儲局計劃迅速將利率調整至中性水平。

關於市場對聯儲局加息幅度的預期，可點擊下圖查看。

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她亦認為，在會後新聞發布會上，當局或將展示更鷹派的立場，因鮑威爾今年經常在非重大聲明後的新聞發佈會上發表鷹派言論。

雖然第一季美國整體GDP萎縮，但視乎勞工市場暢旺、通脹高企、國内需求增長强勁等因素，聯儲局仍或將堅持收緊貨幣政策。在新聞發布會上，鮑威爾會被問及加息75個基點的可能性。如果他不否認聯儲局可能加息75個基點，市場預期6月加息的機率將顯著高於當前的33%。

假如通脹壓力急劇加速，加上沒有證據表明經濟活動正在放緩，可能會迫使當局採取更鷹派的行動。Blerina Uruci認為，這個風險將於今年稍後時間出現，而非6月。

聯儲局陷入兩難

目前，聯儲局仍面臨兩難處境。首先，大宗商品價格高企和中國的供應鏈中斷，繼續為通脹帶來上行風險，而勞工市場過熱引起服務業通脹，亦增加了通脹風險。

其次，經濟活動仍面臨利淡風險：財政緊縮政策、高通脹侵蝕了家庭的實際可支配收入，而利率大幅上升則增加了企業和消費者的借貸成本。

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