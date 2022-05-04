【中概股轉好有期？】資本躺平抗內地經濟

近期市場焦點又回到中國市場，尤其對人民幣走勢極為關注。回顧歷史數據，人民幣兌美元的升幅其實偏強。

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按1美元匯率計算，由2020年的7.17人民幣，到今年初升至6.4人民幣，但內地受疫情因素影響，人民幣自上月尾開始跌幅超過3%。中概股亦無例外，連帶牽動市場擔心中國會再出現違約危機。到底內地經濟收縮的情況是否暫時性？而中概股又何時會轉好？

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留意CDS揣摩市場情緒

信用違約掉期（Credit Default Swap，CDS）是進行場外交易的主要信用風險緩釋工具。通常CDS可反映市場對一個經濟體的情緒，原因是CDS價格會受其影響而升跌，概念與繳保費相似，愈擔心出現國家或企業出現違約風險時，CDS價格會愈高，因此投資者可透過CDS揣摩經濟體會否出現違約風險而調整部署。

回顧10年的歷史價格，在2015年至2016年間，因A股泡沫爆破導致內地經濟迅速下滑，恒指暴跌至18000點，中國CDS亦升至140美元高位，直接反映出當年市場對內地經濟的擔憂。2020年時受疫情影響，全球經濟非常差，全球CDS升幅非常厲害，中國CDS亦不例外升至約90美元，亦符合預期。但近期數月，單計中國CDS價格回升至79.67美元，逼近疫情時期水平，反映市場對於內地違約的擔憂愈來愈高。

市場情緒促內地走資潮

市場對內地經濟的擔憂多少已由CDS反映出來，亦導致內地出現新輪的走資潮，尤其最近兩個月的情況，每月錄得約400億美元的外資流出，甚至較2020年3月的單月流出量多100億美元。

市場之所以出現極端擔憂情緒，原因是內地經濟最近數月比較疲弱，中國採購經理人指數（PMI）徘徊於50位置甚至跌穿，即表示經濟出現收縮情況。中國政府將今年的經濟目標增長數字定為5.5%。雖然，上年年末許多經濟學家都預期中國可達標5.5%，但近期他們卻迅速下調內地經濟增長，甚至預期會低於5%，反映政府的5.5%增長目標愈來愈難達到。當然，近期疫情封城亦是令內地經濟雪上加霜的原因，嚴重影響內地的出入口貿易，單計出入口貿易已佔中國GDP（國內生產總值）的15%至20%。

中概股轉好非一朝一夕

現時中概股PE仍低過10倍，許多投資者或有意趁低吸納，但實際上中國政策面臨3重艱難的抉擇。第一、要完成動態清零目標；第二、成功達成5.5%增長目標；第三、中國政府長遠目標是去槓桿矛盾，但實際上很難同時進行，更重要的是在環球經濟轉弱時維持穩定性。

現時內地通脹率較低，政府有空間放寬貨幣政策，但有於疫情阻礙，加上未來政策的不確定性，除非內地央行已確定時間表或計劃對外重新開放，或有更強力的刺激措施，否則投資中概股依然宜保留觀望態度。

作者：智能投資平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監梁穎瑩

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