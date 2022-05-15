【股息增收】精選股息具增長空間收息股 跑贏加息 （不斷更新）

美國在今年3月中展開新冠肺炎爆發以來的首次加息，確認進入加息周期，讀者在吸納收息股作中長綫收息時，宜留意財務狀況較健康、股息有增長動力的收息股。

專訪滙豐劉紹文 五窮月精選收息板塊！【下一頁】

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5月14日：

【08：00】在「電子消費券」的推動下，相對較冷門的收息股嘉里建設 （00683） ，旗下皇牌商場MegaBox近日也為零售銷售表現報喜。由此看來，收租股股價出現「報復式反彈」的機會愈來愈高......

5月13日：

【20：30】內房企業相關貸款也成為港銀近年的業務隱憂。惟滙豐研究最新發表的研究報告指，中國內地房地產風險佔中銀香港 （02388） （下稱「中銀」）帳面貸款6.3%。國企及民營房企比例分別為77%和23%，認為風險可控。相關分析詳見：【下一頁】

【17：00】摩根大通最新發表的報告指，雖然傳統觀念認為收息股在加息環境可能處於不利地位，但該行研究顯示，大中華區電訊公司的股價與美國10年期債息變動的相關性非常弱。

摩通更認為，電訊盈科 （00008） 及中移動 （00941） 最具防禦性......

【13：00】電訊盈科 （00008） 今天舉行股東大會，集團主席李澤楷表示，首季本地經濟受到第五波疫情影響，但公司營業表現仍維持穩健，免費電視業務ViuTV黃金時段及數碼串流收視率均有所提升......

5月11日：

【22：15】粵海投資 （00270） 在上月底公布季績後至截稿前止，暫有3間券商給最新目標價（點擊圖片放大），當中只有花旗維持粵投目標價12.5元，以及投資評級「買入」不變......

【20：00】高盛最新發表的亞太區市場報告表示，MSCI亞太區（日本除外）指數於今年以來累跌約16%，近30年以來首五個月第二最差表現（僅次於2000年科網股泡沫時期累跌17%），指投資者擔心市場迎來三大挑戰，包括：美利息持續上升、美國經濟面臨經濟衰退的風險、以及美元滙率轉強。

不過，高盛仍建議三大投資主題......

【19：00】10多年前屬股神巴菲特愛股之一，現價計2022年預測股息率逾8厘的中石油 （00857） ，雖然在上月底公布的今年首季業績略有驚喜，但滙豐研究最新報告指，中石油首季業績超出預期，主要來自庫存收益及政府增值稅退稅。

滙豐研究續指出......

【12：00】內房股曾是收息股類之一，惟在政策調控及恒大 （03333） 危機衝擊下，不少內房股都頓然失「息」。摩根大通最新發表的報告，更將內房股的復甦預期，推遲至今年第三季。

摩通指，5月份內地樓市表現持續疲軟，5月首周的30個主要城市銷售額按年跌......

5月10日：

【18：00】港府今年度推出的「電子消費券」，首輪在上月7日派發到市民的電子支付工具內，並引發上月不少香港商場出現類似「報復式消費」的人山人海場面。正當市場擔心，由首輪「電子消費券」引發的「報復式消費」未能在本月延續，幸而本地地產龍頭新地 （00016） 再次為旗下商場零售銷售表現報喜，似乎「電子消費券」對本地零售及收租相關帶來的利好作用仍未完結。

新地公布，旗下15個香港商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場等推出多個美食及消費優惠，於剛過去的母親節暨佛誕假期共3天假期，商場人流及生意按月分別升40%及60%......

【16：00】摩根大通最新發表關於香港銀行業前景的報告指，本港銀行股今年首季經營業績好於預期，其中中銀香港 （02388） 及渣打 （02888） 的季績較預期為佳，而滙豐 （00005） 及恒生 （00011） 的資本、股息派發則令人失望。

不過，摩通續表示，在本港第五波疫情過後......

【12：00】人民幣近月滙價急轉弱，而高盛最新發表的報告指，考慮到人民幣兌港元滙價變動、中國移動 （00941） 股權成本由8.1%升至8.5%等因素，將中移動在港的目標價由55.7元上調至58.9元......

【10：00】新西蘭、英國、美國等主要貨幣的央行先後啟動加息周期，當中中銀香港 （02388） 被認為最受惠加息，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：【收息藍籌】中銀香港豈止於受惠加息咁簡單（第二版）

延伸閱讀：【加息受惠股】銀行股受惠加息到幾時

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5月7日：

【17：00】由信和置業 （00083） 與嘉華國際 （00173） 及中國海外 （00688） 合作發展的港鐵 （00066） 錦上路站住宅項目「柏瓏」，成為自美國在今年3月展開加息周期，以及港府上月開始逐步放寬防疫措施以來首個大型項目。當中首批推出的第1A期「柏瓏I」，據信置營業部集團聯席董事田兆源日前表示，6日內售出710伙，比例逾99%，累計套現逾66億元。

「柏瓏」首批銷售反應佳，無懼美國加息影響。中國海外地產董事總經理游偉光則指，項目第1B期將命名為「柏瓏II 」，已獲批預售樓花同意書......

5月6日：

【22：00】傳統收息股煤氣 （00003） 日前被摩根大通大劈目標價11.8%至7.5元，惟摩根大通卻看好另一燃氣相關股昆侖能源 （00135） ，視之為行業首選，並給予目標價9元。

摩通認為......

【16：00】高盛發表最新的亞太區策略報告，按盈利重評領先指標（ERLI）準則，在港股中，列出5隻最新的首選股在入「確信買入」名單內，當中包括2隻港人熱門收息股......

5月5日：

【16：00】收入以售賣東江水為主的大半隻公用股粵海投資 （00270） 上月底公布，截至今年3月止的首季業績後，近日被滙豐的研究報告將目標價由12.3元大幅下調至10.9元......

【12：00】傳統收息股煤氣 （00003） 因3月公布去年業績遜市場預期，並且暫停派送紅股，令其失去收息股魅力，而在短期內也難再現收息股魅力，仍未屆吸納時。摩根大通最新發表的研究報告，續削煤氣目標價......

【10：00】美國聯儲局今日清晨公布議息結果，一如市場預期加息0.5厘，以及由下月開始縮表。由於議息結果與市場預期一樣，沒有進一步轉鷹，投資市場已消化加息因素，美股道指及標普500指數昨晚收市分別大升約2.8%及3%，料早前股價受制美國加息因素的香港地產相關股也可出現反彈......

5月4日：

【19：10】美國聯儲局將於明天上午2時公布議息結果，至截稿前止，市場預期今次議息有97.9%機會一次過加息0.5厘。受惠加息周期展開的重磅藍籌股滙豐 （00005） ，今天股價逆市升......

【18：20】早前因應疫情嚴峻，而縮減班次的港鐵 （00066） ，剛表示由本周五起，進一步加強非繁忙時段的列車服務，輕鐵亦會由本月14日起加密班次，屆時所有鐵路綫及輕鐵於繁忙及非繁忙時間的服務均會回復至第五波疫情前的水平。

事實上，縱使2021年仍受疫情困擾，但是港鐵於2021年度每股派息已重拾增長動力，按年增3.3%......

【11：40】瑞銀最新發表的研究報告指，在4月份，美國10年期國債收益率及市場對美聯儲加息預期上升，是令MSCI香港指數受壓的原因，目前美國10年期國債收益率接近3厘，對比3月底為約2.3厘，實際收益率已轉為正值，認為較高的利率可能會導致MSCI香港指數的盈利增長放緩。

瑞銀又指，在收益率上升的環境下......

五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁】

5月3日：

【10：00】中國移動 （00941） 在上月中公布今年首季營運數據後，其在內地5G市場優勢浮現，不少券商認為其是內地5G贏家，分析詳見：【下一頁】

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中移動估值分析，詳見：【下一頁】

5月2日：

人氣歌手姜濤上周六（4月30日）生日，吸引不少歌迷逼爆銅鑼灣，帶動區內商場人流增加，分析詳見：【下一頁】

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2022年4月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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