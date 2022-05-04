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【股息增收追蹤】跑贏加息 股息有勢增加之選 （不斷更新）

財金猛人追蹤 11:53 2022/05/04

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美國在今年3月中展開新冠肺炎爆發以來的首次加息，確認進入加息周期，讀者在吸納收息股作中長綫收息時，宜留意財務狀況較健康、股息有增長動力的收息股。

五窮月來了！基金名家李浩德 談最新部署【下一頁

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5月3日：

【10：00】中國移動 （00941） 在上月中公布今年首季營運數據後，其在內地5G市場優勢浮現，不少券商認為其是內地5G贏家，分析詳見：【下一頁

中移動估值分析，詳見：【下一頁

5月2日：

人氣歌手姜濤上周六（4月30日）生日，吸引不少歌迷逼爆銅鑼灣，帶動區內商場人流增加，分析詳見：【下一頁

    點擊圖片放大
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2022年4月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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