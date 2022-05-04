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監管轉吹暖風 科企維穩經濟

名家專區 2022/05/04

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重磅科技股上周五熱炒中央確認支持平台經濟發展，以及中美監管機構續就解決中概股審計監察問題積極磋商兩大利好，股價全綫挾升後，昨股價個別發展。市場經五一長周末沉澱後，粗略理解是對科企監管轉吹暖風抱有期望，

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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