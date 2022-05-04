監管轉吹暖風 科企維穩經濟 名家專區 2022/05/04 分享： 分享： 重磅科技股上周五熱炒中央確認支持平台經濟發展，以及中美監管機構續就解決中概股審計監察問題積極磋商兩大利好，股價全綫挾升後，昨股價個別發展。市場經五一長周末沉澱後，粗略理解是對科企監管轉吹暖風抱有期望， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科技藍籌 挾淡之後 2022/05/03 科技藍籌 挾淡之後 透視中港美 - 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 2022/04/30 經濟驚現收縮 衰退危機逼近？ 透視中港美 - 日央行誓放水 渡邊太太出擊 2022/04/29 日央行誓放水 渡邊太太出擊 透視中港美 - 美債息企硬 高息股失寵？ 2022/04/28 美債息企硬 高息股失寵？ 透視中港美 - 綠債政府派錢 勿以利小不為 2022/04/27 綠債政府派錢 勿以利小不為 中國 美國 加息 恒生指數 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 人民幣 證監會