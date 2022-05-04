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工行8厘息 PE亦偏低

名家專區 2022/05/04

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本港日前錄得超過100年以來最寒冷5月，而秋官舊劇又重播，方程式會否簡單地等於「股災」，有待觀望。但大市過去在五窮六絕月基本上是悶局，防守性股份在期間依然是首選，尤見工商銀行（01398）昨日下跌，預

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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