工行8厘息 PE亦偏低 名家專區 2022/05/04 分享： 分享： 本港日前錄得超過100年以來最寒冷5月，而秋官舊劇又重播，方程式會否簡單地等於「股災」，有待觀望。但大市過去在五窮六絕月基本上是悶局，防守性股份在期間依然是首選，尤見工商銀行（01398）昨日下跌，預 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【股災重臨？】秋官撞正最凍五窮月（第三版） 2022/05/03 【股災重臨？】秋官撞正最凍五窮月（第三版） 中字股實力談 - 比亞迪收集 分拆成亮點 2022/04/29 比亞迪收集 分拆成亮點 中字股實力談 - 【5月脫窮有路】當股市跌成定局之後 （第四版） 2022/04/28 【5月脫窮有路】當股市跌成定局之後 （第四版） 中字股實力談 - 華能積極轉型 次季有望轉盈 2022/04/28 華能積極轉型 次季有望轉盈 中字股實力談 - 【人仔與港股】人民幣10年貶4% 港股2萬點爭扎 （第四版） 2022/04/27 【人仔與港股】人民幣10年貶4% 港股2萬點爭扎 （第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 國有內銀股 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 人民幣 板塊