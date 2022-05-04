  • 23°C
香港時間 : 2022504日 (週三) 03:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀：人民幣下半年跌勢趨穩

名家專區 2022/05/04

分享：

分享：

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指出，美元近日加快上漲，美元指數（DXY）4月初至今上漲逾5%。非美元貨幣顯著承壓，日本央行堅持政策寬鬆的立場，日圓跌破130，創20年以來新低；歐元及英鎊也分別跌破

...

撰文 : Sylvia Hung 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室分析師

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

信銀國際劉建民：加息利傳統金融股
2022/04/29
信銀國際劉建民：加息利傳統金融股
專訪 - 卓百德薦4大心水板塊
2022/04/28
卓百德薦4大心水板塊
安本：ESG投資處於起步階段
2022/04/27
安本：ESG投資處於起步階段
中金：人民幣可能繼續下行
2022/04/26
中金：人民幣可能繼續下行
光銀林樵基：政策發力 經濟減壓
2022/04/22
光銀林樵基：政策發力 經濟減壓
中國 美元 金融 通脹 GDP 加息 瑞銀 印尼盾 新加坡元 人民幣

上一篇文章

民生區商舖率先受惠

下一篇文章

升市欠成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版