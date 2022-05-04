瑞銀：人民幣下半年跌勢趨穩

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指出，美元近日加快上漲，美元指數（DXY）4月初至今上漲逾5%。非美元貨幣顯著承壓，日本央行堅持政策寬鬆的立場，日圓跌破130，創20年以來新低；歐元及英鎊也分別跌破

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