瑞銀：人民幣下半年跌勢趨穩 名家專區 2022/05/04 分享： 分享： 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指出，美元近日加快上漲，美元指數（DXY）4月初至今上漲逾5%。非美元貨幣顯著承壓，日本央行堅持政策寬鬆的立場，日圓跌破130，創20年以來新低；歐元及英鎊也分別跌破 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Sylvia Hung 瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室分析師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際劉建民：加息利傳統金融股 2022/04/29 信銀國際劉建民：加息利傳統金融股 專訪 - 卓百德薦4大心水板塊 2022/04/28 卓百德薦4大心水板塊 安本：ESG投資處於起步階段 2022/04/27 安本：ESG投資處於起步階段 中金：人民幣可能繼續下行 2022/04/26 中金：人民幣可能繼續下行 光銀林樵基：政策發力 經濟減壓 2022/04/22 光銀林樵基：政策發力 經濟減壓 中國 美元 金融 通脹 GDP 加息 瑞銀 印尼盾 新加坡元 人民幣