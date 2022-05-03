  • 23°C
香港時間 : 2022503日 (週二) 22:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國GDP雖收縮 料難改儲局決心

國際 22:08 2022/05/03

分享：

分享：

美國聯儲局決心加息對抗通脹之際，卻迎來經濟出現負增長，美國上季國內生產總值（GDP）年率化後按季收縮1.4%，遠遜預期的增加1.1%，較去年第四季的6.9%增長大為減弱，令外界頗為意外。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談
2022/05/02
匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談
波蘭早有準備 不怕被俄斷氣
2022/04/29
波蘭早有準備 不怕被俄斷氣
歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結
2022/04/29
歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結
約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？
2022/04/27
約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？
俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？
2022/04/26
俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？

你可能感興趣

匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談
22:44 2022/05/02
匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談
波蘭早有準備 不怕被俄斷氣
21:24 2022/04/29
波蘭早有準備 不怕被俄斷氣
歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結
16:05 2022/04/29
歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結

最新專欄文章

國金札記 - 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？
今日
匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？
匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談
2022/05/02
匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談
波蘭早有準備 不怕被俄斷氣
2022/04/29
波蘭早有準備 不怕被俄斷氣
國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限
2022/04/29
波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限
國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日
2022/04/28
俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日
宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 經濟 政治 美國聯儲局 加息 地緣政治 通脹 美國

下一篇文章

【內銀季績檢閱】郵儲行首季盈利超招行 拆解高增長至勝關鍵（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版