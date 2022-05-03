美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 國際 22:08 2022/05/03 分享： 分享： 美國聯儲局決心加息對抗通脹之際，卻迎來經濟出現負增長，美國上季國內生產總值（GDP）年率化後按季收縮1.4%，遠遜預期的增加1.1%，較去年第四季的6.9%增長大為減弱，令外界頗為意外。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 2022/05/02 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 2022/04/29 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 2022/04/27 約翰遜憂打到2023 俄烏戰爭有排打？ 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 2022/04/26 俄軍披露新計劃 戰火蔓延摩爾多瓦？ 你可能感興趣 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 22:44 2022/05/02 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 21:24 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 16:05 2022/04/29 歐洲右翼浪潮循環不衰 移民問題成癥結 最新專欄文章 國金札記 - 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 今日 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 2022/05/02 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 2022/04/29 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 國金札記 - 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 2022/04/28 俄烏打到2023年？ 短期緊盯5月9日 宏觀分析 貨幣政策 經濟數據表現 經濟 政治 美國聯儲局 加息 地緣政治 通脹 美國