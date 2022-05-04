美衰退風險升溫收水進取會否改變？ 名家專區 2022/05/04 分享： 分享： 美國聯儲局決心加息對抗通脹之際，卻迎來經濟出現負增長，美國上季國內生產總值（GDP）年率化後按季收縮1.4%，遠遜預期的增加1.1%，較去年第四季的6.9%增長大為減弱，令外界頗為意外。 加息環境連同地 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 2022/05/03 美國GDP雖收縮 料難改儲局決心 國金札記 - 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 2022/05/03 匈牙利圖左右逢源 歐齊心抗俄成空談？ 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 2022/05/02 匈牙利左右逢源 齊心抗俄成空談 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 2022/04/29 波蘭早有準備 不怕被俄斷氣 國金札記 - 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 2022/04/29 波蘭對俄早有戒心「斷氣」影響有限 疫情 中國 經濟 美國 政治 美元 指數 銷售 歐洲 通脹