美衰退風險升溫收水進取會否改變？

美國聯儲局決心加息對抗通脹之際，卻迎來經濟出現負增長，美國上季國內生產總值（GDP）年率化後按季收縮1.4%，遠遜預期的增加1.1%，較去年第四季的6.9%增長大為減弱，令外界頗為意外。

加息環境連同地

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