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候任特首辦4任務 首要組新班子

名家專區 2022/05/04

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候任特首辦公室昨日已成立，待唯一候選人李家超周日（8日）當選後，即可立刻開工；新特首首要工作之一，是籌組新政府班子，包括拍板政府架構重組方案。

候任辦多位核心人員，包括秘書長（首長級第6級，月薪約26萬

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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