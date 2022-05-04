候任特首辦4任務 首要組新班子 名家專區 2022/05/04 分享： 分享： 候任特首辦公室昨日已成立，待唯一候選人李家超周日（8日）當選後，即可立刻開工；新特首首要工作之一，是籌組新政府班子，包括拍板政府架構重組方案。 候任辦多位核心人員，包括秘書長（首長級第6級，月薪約26萬 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 2022/05/03 京重財金班子 陳茂波續任財司？ 有政戲 - 政綱緊迫 兩大消失的內容 2022/04/30 政綱緊迫 兩大消失的內容 有政戲 - 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 2022/04/29 李家超：當選首務通關 確診減現曙光 有政戲 - 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 2022/04/28 多名紀律部隊退休高官 加入熱廚房？ 有政戲 - 候任特首辦公室 下周率先出台 2022/04/27 候任特首辦公室 下周率先出台 香港 李家超 選舉 特首選舉 林鄭月娥 大灣區